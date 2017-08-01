Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkünde görüştü. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi basına kapalı gerçekleştirilen ve 15:30'da başlayan görüşmenin 6 saat sürdüğü bildirildi. Görüşmeye, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı.