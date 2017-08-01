Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkünde görüştü. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi basına kapalı gerçekleştirilen ve 15:30'da başlayan görüşmenin 6 saat sürdüğü bildirildi. Görüşmeye, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı.
Erdoğan-Yıldırım görüşmesi sona erdi
01.08.2017 - 21:30 | Son Güncelleme: 01.08.2017 - 21:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkünde bir araya geldi. Görüşme 6 saat sürdü.
Etiketler : erdoğan,binali yıldırım,
493214 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/493214.aspx
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