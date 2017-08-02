Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteci Nevzat Çiçek, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın Ne Oluyor programının konuğuydu. Elif Dördüncü Aydemir ile müftüye resmî nikah yetkisini tartışırken çok sinirlendi.

"YAHU YASAYI GÖRMEDEN HANGİ KADIN HAKLARINDAN BAHSEDİYORSUNUZ"

Aydemir, yasayla ilgili olarak çağdaş ve kadın haklarını koruyucu bir yasa olmadığını söyleyince Çiek'in tepkisi sert oldu. Çiçek, "Yahu mevcut yasayı daha görmemişken hangi kadın haklarından bahsediyorsunuz?" diye sordu.

"SANKİ BU ÜLKENİN DEMOKRATI SİZSİNİZ"

Tartışmanın devamında Çiçek ile Aydemir karşılıklı olarak birbirlerini suçladılar. Çiçek, "Sanki bu ülkenin demokratı sizsiniz. Kendimi kast sisteminde gibi hissettim." dedi.

SİNİRLENİP PROGRAMI TERK ETTİ

Aydemir "Ben son derece vatansever bir insanım" deyince, Çiçek "Ben teröristim" diyerek tepkisini sürdürdü. Ardından mikrofonu çıkararak programı terk etti. Şirin Payzın programa reklam arası verdi.