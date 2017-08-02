Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cidde kentinde gerçekleşen görüşmesinde, Katar'dan, izlediği politikayı düzeltmesi ve kendisine yaptırım uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'in sunduğu talepler listesini yerine getirmesi istenildi.

Görüşmede, Kral Al Halife, ülkesinin, güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla tehlikeler ve dış müdahalelerle mücadelede her zaman Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu ifade etti.

13 maddelik liste

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Söz konusu 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.