Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye-Almanya ilişkilerinin son dönemde geldiği durumu değerlendirdi. “Almanya ile tarihî bir süreçten geçiyoruz” diyen Yeneroğlu, iki ülke arasında yaşanan gerginlikleri izah ederken ilişkilerin geçmişte “asimetrik” olduğunu hatırlattı. Yeneroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: Türkiye’nin kendi öncelikleriyle ilgili tutumunu net olarak ortaya koyması, ülke menfaatleriyle çelişen hususlarda kararlılık sergilemesi, Almanya tarafından hazmedilemiyor. Her iki ülkenin sosyal ve kültürel hayatını ve siyasi yapısını yakından tanıyan Almanya’nın Türkiye politikasında paradigma değişimine ihtiyacı var. Almanya Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden, Türk vatandaşlarının canına kast eden terör örgütlerinin arka bahçesi olamaz, olmamalıdır.

CİDDİ ÖZELEŞTİRİ YAPMALILAR

Mustafa Yeneroğlu, Türkiye söz konusu olduğunda Alman siyasi partilerinde ve siyasetçilerinde temelde bir farklılık bulunmadığını, tek sesliliğin hâkim olduğu söyledi. Türkiye ile ilgili ilk bakışta eleştirel gibi görünen, fakat aslında kültürel ve etnik yaklaşımın izlerini taşıyan bir söylemin Almanya’da hâkim olduğunu vurgulayan Yeneroğlu “Alman siyasiler kendilerine Türkiye konusunda sorulan sorulara geçmişte kullanılan ‘buyurgan’ dille cevap veriyor. Sözde hak ihlallerini, basın özgürlüğünü hatırlatıyorlar” dedi. Yeneroğlu, Türkiye’de 15 Temmuz’da FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe girişimi için de Almanya’nın duyarsız davrandığını ifade etti. Almanya’nın basın etik kurallarını dikkate almadığını, Türklerin acısını, yaşanılan travmaları göz ardı ettiğini söyleyen Yeneroğlu “Berlin yönetimi ciddi bir öz eleştiri yapmalı, Türk-Alman ilişkilerinde bir düzelme şart. Köklü ilişkilere sahip iki ülke ilişkilerinin bu denli gerilmesi sürdürülebilir değil. Her iki ülke de birbirinden güç alabilir” dedi.