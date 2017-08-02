Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan TBMM kararına göre, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının tespit edilerek iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 12 üyeden oluşan meclis araştırması komisyonu kurulacak. Çalışma süresi 3 ay olarak belirlenen komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışacak.