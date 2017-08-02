Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan TBMM kararına göre, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının tespit edilerek iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 12 üyeden oluşan meclis araştırması komisyonu kurulacak. Çalışma süresi 3 ay olarak belirlenen komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışacak.
Meclis araştırma komisyonu kurulması kararı Resmî Gazete’de yayımlandı
02.08.2017 - 07:51 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 07:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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493296 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/493296.aspx
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