Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu Müdürü Anuar Jaynakov, yaptığı açıklamada, Mısırlı yetkililer tarafından 19 Temmuz'da gözaltına alınan 6 vatandaşlarının, Kazak diplomaların eşliğinde Kahire Havalimanı'na getirildiğini kaydetti.Jaynakov, neden gözaltına alındığı açıklanmayan vatandaşlarının yakın zamanda Kazakistan'a döneceğini aktardı.Kazakistan, vatandaşlarının neden gözaltına alındığının açıklanmaması üzerine dün Mısır'a protesto notası vermişti.
Mısır, Kazakistan vatandaşı 6 kişiyi sınır dışı etti
02.08.2017 - 09:29 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır’ın, 19 Temmuz'da gözaltına alınan Kazakistan vatandaşı 6 kişiyi sınır dışı ettiği bildirildi.
Etiketler : Kazakistan,mısır,
493314 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/493314.aspx
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