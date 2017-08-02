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Türkiye Gazetesi

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Cübbeli Ahmet Hoca: Diyanet’e Görmez'den daha tehlikelisi gelmedi

02.08.2017 - 11:00 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 11:00
Cübbeli Ahmet Hoca: Diyanet’e Görmez'den daha tehlikelisi gelmedi

Diyanet İşleri Başkanılığı görevinden emekli edilen Mehmet Görmez hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “Diyanet'e Görmez'den tehlikelisi gelmemiştir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekli edilen Mehmet Görmez, görevini Ekrem Keleş’e devretti. Bunun üzerine sosyal medya hesaplarından mesaj yazan Ahmet Mahmut Ünlü şöyle dedi:

Diyanet'e bundan tehlikelisi gelmemiştir diye düşünüyorum. Rabbim, vatana millete bağlı ve Ehli Sünnete sadık hayırlı bir reis nasib eylesin.


 

Daha öncede TGRT Ana Haber Bülteni’ne konuk olan Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet İşleri’nin Kutlu Doğum’un sadece adını değiştirmesi, tarihini sabit tutmasını eleştirerek. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in FETÖ elebaşı Gülen’e gönderdiği mektuba da sert tepki göstermişti.

"DİYANET'İ DE BUNLARA ÂLET ETTİLER"
Cübbeli Hoca şunları söyledi: Eğer 15 Temmuz olsaydı din kalmayacaktı, kilise, havra, cami iç içe olacaktı. Bunların diyalog projeleri bu... Diyanet’i de bunlara âlet ettiler. Hiç kimse dine bu FETÖ’nün verdiği zararı veremezdi, vermedi de zaten. Bu ülkede her şey oluyor da, Mevlid neden aslına, yani 27 sene evvele dönemiyor? 27 sene nasıl bir kök salmış ki nisanda sabit kalacak deniliyor. Neredeyse mevlide de ‘yok’ diyecekler. Buna hükümetin asla taviz vermemesi gerek. Dinihaberler sitesinde İmam-ı Rabbani hazretlerine çatacak kadar seviyesizleştiler. Halen resmî görevli bir imamın üzerine bu site. Biz İmam-ı Rabbani Hazretleri’nin evladı olmaktan ancak gurur duyarız" diye konuştu.

 

Etiketler : Cübbeli Ahmet Hoca,diyanet,mehmet görmez,

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