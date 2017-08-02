Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliği tarafından Şemdinli İlçesi'nde bağlı Altınsu Köyü, Dereboyu, İncesu mezrası ve Meydan Elde mahallesinde 30 Temmuz günü saat 17.00'de geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgede süren operasyonların tamamlanmasını ardından uygulanan sokağa çıkma yasağı bu sabah kaldırıldı.