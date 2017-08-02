Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın ikinci celsesi başladı.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da arasında bulunduğu müşteki avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.Duruşmada hazır bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanık savunmalarının alınmasına başlanacak.Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dünkü duruşma sonunda, savunması alınacak ilk sanıkların, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde oldukları belirlenen Kemal Batmaz, Harun Biniş ve Nurettin Oruç olacağını bildirmişti.

İddianame



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında iddianame hazırlamıştı.FETÖ elebaşı Gülen, örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Öksüz ile sivil şüphelilerden Batmaz, iddianamedeki ilk 3 sanık olarak yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile darbe girişimi sırasında "hürriyetinden yoksun kılınan" Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin de aralarında yer aldığı 23, yaralanan 222, malı zarar gören 96, maktul yakını 77 kişi ile bazı milletvekillerinin de arasında bulunduğu diğer 20 kişinin müşteki gösterildiği iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ de müşteki tüzel kişilikler olarak sıralanmıştı.

FETÖ elebaşı Gülen ile 2 numaralı şüpheli Öksüz'ün de arasında bulunduğu kimi sanıkların "Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü yönetmek, askeri komutanlıkların gasbı, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ibadethanelere zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenen iddianamede, konu edilen eylemler şunlar:

"TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otopark, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı, TÜRKSAT tesisleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve yakınının uçakla bombalanması, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesi, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından 'Gören' ve askeri kargo uçaklarıyla Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından F-16 uçaklarıyla darbe teşebbüsüne iştirak edilmesi, Adana/İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından tanker uçaklarıyla yakıt ikmali yapılarak, darbe girişime iştirak edilmesi, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timinden, İstanbul'a gidilip darbe karşıtı komutanların Ankara Akıncı Üssü'ne kaçırılmasıyla girişime katılınması, İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığından, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi, Genelkurmay Karargahı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Kuvvetleri MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ne gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi."

Firariler



Sanıklardan 461'inin tutuklu bulunduğu davada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 18 kişi tutuksuz yargılanacak.Aralarında Gülen ve Öksüz'ün de bulunduğu 7 firari sanık hakkında ise yakalama kararları bulunuyor.Davanın firari sanıkları arasında, Konutkent'te örgüte ait Empati Danışmanlık şirketi adına kiralanan 3 katlı villada Öksüz başkanlığında darbeye hazırlık toplantılarına katılan ve Akıncı Üssü'ndeki haritalarda parmak izi çıkan eski Jandarma Yarbay Turgay Sökmen de yer alıyor.

Yine darbeye hazırlık toplantılarının yapıldığı Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi'ndeki evi kiralayan Ahmet Sürmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminin sanıklarından ve Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan SAT komandosu eski Üstçavuş Fatih Arık ve eski Kıdemli Çavuş Halit Çetin ile darbeye hazırlık toplantıları için kullanılan evleri kiralayan sivil sanık Serkan Aydın da firariler arasında bulunuyor.