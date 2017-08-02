Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Makina’nın Milli İHA Ar-Ge ve Üretim tesisini ziyaret etti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tesisler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.Ziyarete ilişkin Baykar Makina’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Milli İHA Ar-Ge ve Üretim tesisimizi teşrif ettiler" ifadeleri kullanıldı.
Erdoğan, Millî İHA tesislerini ziyaret etti
02.08.2017 - 14:09 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar Makina’nın Ar-Ge ve üretim tesislerini ziyaret etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Baykar Makina,
493399 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/493399.aspx
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