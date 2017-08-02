Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Memur-Sen Malatya İl Temsilciliğini ziyaretinde, partilerinin 16 yıldır iktidarda olduğunu anımsatarak, bu süreçte yaptıkları yatırım ve hizmetlerin dünyanın dikkatini çektiğini söyledi.AK Parti hükümetlerinin başarısında bürokrasi ve kamudaki memurların emeğinin de bulunduğunu aktaran Çalık, bu anlamda tüm memurlara, işçilere ve emeklilere teşekkür etti.Çalık, AK Parti iktidarları döneminde sosyal güvenlik şemsiyesini Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişlettiklerini kaydetti.

Hükümetin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Çalık, "Özellikle 2002'den bu yana kamu personellerinin mali ve sosyal haklarında önemli ölçüde artışlar sağladık. Aile yardım ödeneği dahil en düşük memur maşında yüzde 552 oranında artış sağladık ve 2 bin 558 liraya, ortalama memur maaşında da yüzde 432,4 artış sağlayarak 3 bin 077 liraya çıkardık. Gönül arzu ediyor ki Türkiye ekonomisi büyüsün ve kamuda görev yapan arkadaşlarımıza da büyüyen ekonomide desteklerini de maaşlarını da sosyal haklarını da daha yüksek seviyelere çıkaralım." diye konuştu.

Toplu sözleşme süreci



Çalık, kamuda memurlar ile memur emeklilerinin maaşlarının belirleneceği toplu sözleşme sürecine de değinerek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar vermiş olduğumuz desteklerle enflasyonu aşağıya çekerken var olan enflasyona da çalışanlarımızı ezdirmemek ve sosyal haklarını vermek için elimizden gelen tüm gayret ve çabayı gösterdik. İnşallah inanıyorum ki bu toplu sözleşme sürecinde de aynı hassasiyeti hem sendikamız hem de hükümetimiz gösterecektir. Şimdiden toplu sözleşmelerimiz hayırlı, uğurlu olsun. Allah sizlere, hükümetimize, devletimize güç, kuvvet versin. Siyasi istikrar, ekonomik istikrarı getirdi o bize demokratik istikrarı getirdi. Ekonomimiz büyüdükçe vermiş olduğumuz desteklerin daha da fazlasını sizlerle paylaşayım istiyoruz."