Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu içki firmalarının vergisini ödediği bir resmi bandrol ile birden çok içki şişesini yurt dışına çıkararak yaklaşık 4 milyon lira vergi kaçırdığını belirledi.

Söz konusu firmaların Edirne, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Nevşehir'deki fabrika ve depolarının da arasında bulunduğu 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 55 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 15 bin şişe şaraba el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.