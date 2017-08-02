Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında, 3'ü meslekten ihraç edilmiş, 30'u aktif TSK çalışanı 33 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından yakalama kararı verildi.

29 ASKER GÖZALTINDA

Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bartın, Muğla, Balıkesir, Zonguldak, Muş, Batman, Elazığ, Giresun ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 27 astsubay ve 2 askeri öğrenci gözaltına alındı. Firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.