Sahipsiz cep telefonu, uçuşu yarıda bıraktırdı. THY uçağı sahipsiz telefon yüzünden İstanbul'a döndü.
SAHİPSİZ CEP TELEFONU BULUNDU
Türk Hava Yollarının İstanbul-Washington seferini yapan TC-JNP tescilli Airbus 330 tipi uçağı Saat 14.45'te Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan sonra uçakta sahipsiz bir cep telefonu bulundu.
GERİ DÖNDÜ
Kabin memurlarının olayı uçağın kaptan pilotuna bildirmesinin ardından, THY uçağı İstanbul'a geri dönme kararı aldı. Türk Hava Yolları uçağı, Romanya hava sahasında İstanbul'a geri döndü.
YOLCULAR VE BAGAJLAR ARAMADAN GEÇİRİLDİ
Atatürk Havalimanı'na inen THY Washington uçağında bulunan yolcular ve bagajlar aramadan geçirildi. Yolcular aynı uçakla Washington'a gönderilecek.