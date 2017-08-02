Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 19.45 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 33 F 4537 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek UHMY63 Almanya plakalı minibüse, ardından da 34 MGY 4537 plakalı otomobile ve BL97566 İsveç plakalı otomobile çarptı.





AYNI AİLEDEN 6 ÖLÜ

Kaza nedeniyle hem İstanbul, hem de Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kaza nedeniyle çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.







Kazada minibüste bulunan Adnan, Fatma, Melisa, Müslüm, Yakup ve Yusuf Erdoğan yaşamlarını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.





KİLOMETRELERCE KUYRUK

Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.







Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre sonra tek şeritten sağlandı.







İstanbul istikametinde ise kilometrelerce uzunluğunda araç konvoyu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.





Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, 6 kişinin öldüğünü, cenazeleri morga kaldırarak yakınlarına teslim edeceklerini, yolu ulaşıma açmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







