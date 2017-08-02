Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev süreleri dolan kuvvet komutanlarının yerine Yüksek Askeri Şura toplantısında yeni isimler atandı.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetler Komutanlığına ise Orgeneral Hasan Küçükakyüz getirildi.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI: ORGENERAL YAŞAR GÜLER

Kara Kuvvetlerinin yeni komutanı Orgeneral Güler, 1954 yılında Ardahan'da doğdu. Kara Harp Okulundan muhabere teğmen rütbesiyle mezun olan Güler, 1975-1984 yılları arasında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu.





GÖREV YAPTIĞI YERLER

1986'da Kara Harp Akademisinden, 1988'de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olan Güler, kurmay subay olarak 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekat Başkanlığı, 1988-1991 yılları arasında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12'inci Piyade Tümen Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı Proje Subaylığı yaptı.

FETÖ'CÜLERİN SALDIRISINA UĞRADI

İtalya'daki NATO Güney Bölge Komutanlığında 1997-1999 yılları arasında Muhabere Başkan Yardımcılığı yapan Orgeneral Güler, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi.

Evli ve bir çocuk sahibi Orgeneral Güler, geçen sene darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerin saldırısına uğradı. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler tarafından odasında derdest edilen Orgeneral Güler, cuntacılar tarafından Akıncı Üssü'nü götürülmüştü.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI: KORAMİRAL ADNAN ÖZBAL

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atanan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal 1958'de İstanbul'da doğdu. 1980'de Deniz Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun olan Özbal, sırasıyla TCG İstanbul ve TCG Mareşal Fevzi Çakmak muhriplerinde branş subaylığı, TCG Şahin hücumbotunda ikinci komutanlık, TCSG 22, TCG Şahin ve TCG Rüzgar hücumbotlarında komutanlık, 2003-2005 yıllarında 2 sene süreyle 2. Hücumbot Filotillası Komodorluğu görevlerini yürüttü.

GÖREV ALDIĞI YERLER

1989'da Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamlayan Özbal, karargah görevleri kapsamında hücumbot filosu karargahı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve İtalya Napoli'deki NATO karargahında proje subaylığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığında Şube Müdürlüğü, Kuzey Deniz Saha Komutanlığında Lojistik ve Harekat Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 2008'de tuğamiralliğe terfi eden Özbal, sırasıyla Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Hücumbot Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel, Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevlerini yerine getirdi.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI

2012'de tümamiralliğe terfi eden Özbal, 2012-2013 tarihlerinde Deniz Harp Okulu Komutanlığı, 2013-2014 tarihlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlerinde bulundu. 5 Ağustos 2014'te Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı görevine atanan Koramiral Adnan Özbal, 30 Ağustos 2015'te koramiralliğe terfi etti. Evli ve bir çocuk babası Koramiral Özbal, 4 Ağustos 2016'dan bu yana Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapıyor.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI: TÜMGENERAL HASAN KÜÇÜKAKYÜZ

Hava Pilot Tümgeneral Hasan Küçükakyüz, 11 Kasım 1957'de Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Yukarı Kışlacık İlkokulu, Şehit Ahmet Türkan Ortaokulu ve Of Lisesi'ni tamamlayarak 1974 yılında Hava Harp Okulu'na giren Küçükakyüz, 30 Ağustos 1978'de Harp Okulu'nu bitirerek teğmen rütbesiyle göreve başladı. 1978-1980 yıllarında 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında pilotaj eğitiminin ardından 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında harbe hazırlık eğitimini tamamlayan Küçükakyüz, 191'inci filo kol uçucusu olarak atandı.

GÖREV ALDIĞI YERLER

1985-1987 yılları arasında Hava Harp Akademisindeki eğitimini tamamlayan Küçükakyüz, kurmay subay oldu. Hasan Küçükakyüz, 1987-1988 yılları arasında Hava Harp Okulu Öğrenci Bölük Komutanlığı, 1988-1990 yılları arasında 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı eğitim subaylığı, 1990-1994 yılları arasında 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında 182'nci Filo Kol Komutanlığı Üs Eğitim Kısım Amirliği, 182'nci Filo Harekat Subaylığı görevlerinde bulundu.

1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olan Küçükakyüz, 1994-1996 yılları arasında 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Üs Eğitim Kısım Amirliği, 1996-1997 yıllarında 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 Öncel Filo Komutanlığı, 1997-2000 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Eğitim Daire Başkanlığında Uçuş Eğitim Subayı ve Uçuş Eğitim Şube Müdürlüğü, 2000-2002 yılları arasında 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı ve Harekat Komutanlığı görevlerini yürüttü.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI

2002-2003 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı, Plan Harekat Daire Başkanlığında Harekat Şube Müdürü olarak görev yaptı. 30 Ağustos 2003'te tuğgeneralliğe terfi ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı ve Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2012'de yapılan YAŞ toplantısında korgeneralliğe terfi eden Küçükakyüz, Hava Eğitim Komutanlığı görevini yürüttü. 30 Temmuz 2016'da orgeneralliğe terfi eden Küçükakyüz, bu tarihten itibaren Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı görevini yürütüyordu. Hasan Küçükakyüz, evli ve iki çocuk babası.