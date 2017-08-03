Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör soruşturması kapsamında Diyarbakır’ın eski DBP’li Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş hakkında, “silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme” suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Demirbaş hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Demirbaş’ın Sur Belediye Başkanı olduğu dönemde terör örgütü PKK’nın sözde yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) daimi meclis üyesi olarak ve diplomasi komisyonunda faaliyet yürüttüğü bildirildi. Demirbaş’ın 2011-2014 yıllarında DTK’da aktif çalıştığı belirtilen iddianamede, “Demirbaş, Kürt halkını devlete karşı DTK çatısı altında örgütlemiş, Kürt halkına ayrı bir kimlik ve farklı dilde eğitim hakkı verilmesine yönelik çalışmalar içerisinde olmuştur” denildi. İddianamede, Demirbaş’ın belediye personellerine ilaç yazdırtarak, bu ilaçları bazı sivil toplum kuruluşları ve dernekler aracılığıyla terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu olan PYD’ye gönderdiğine yer verildi. Demirbaş’ın DTK’da 6 Aralık 2012’de gerçekleştirilen toplantıda PYD’ye ilaç gönderme konusunda yaptığı konuşmaya ilişkin iddianamede şu ifadeler yer alıyor: Gönderilme şekliyle ilgili çok değişik, alternatifli bir önerim var. Resmî ve meşru yapmalıyız. Gidiş yöntemi gayri resmî yoldan olursa o zaman Kızıltepe, Viranşehir, Ceylanpınar ve Nusaybin belediyelerine destek kampanyaları yaparız. Arkadaşlara söyledim, 4 bin personelimiz var. Her gün 50 personelimiz ilaç yazdıracak. Nihayetinde bu işi biz yapacağız ve bizim üzerimizden gittiğini de herkes bilecek.