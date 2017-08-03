Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

FETÖ’nün darbe girişimini merkez olarak kullandığı Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin 486 sanıklı davanın ikinci celsesi dün Sincan Cezaevi Kampüsü’nde yapıldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada darbe girişiminin 3 numaralı ismi sivil imam Kemal Batmaz savunma yaptı. Yöneltilen bütün suçlamaları reddeden Batmaz, 2001-2006 tarihleri arasında Kaynak Holding’de dış ticarette çalıştığını, daha sonra ekibiyle birlikte Kaynak Kağıt’a geçtiğini, 2016’ya kadar önce birim müdürü, sonra da genel müdür olduğunu anlattı. Batmaz, işi gereği sık sık ABD’ye seyahat ettiğini savunarak, darbenin sivil yöneticileri Adil Öksüz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç ile Mart 17 ve Mart 21 tarihlerinde ABD’de bulunmalarının buluştukları anlamı taşımadığın iddia etti. Batmaz, Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım’ı ise Mehmet Sungur ile ortak oldukları tıbbi malzemeler üzerine şirketine başta çalışan olarak, sonra da az bir hisse vererek işe aldıklarını söyledi.

TAMAMEN TESADÜFMÜŞ!

Batmaz, 11 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’nda Pensilvanya’ya darbe planlamasını onaylatmak için firari imam Adil Öksüz’le beraber gittiği görüntüleri için de ‘tesadüf’ yalanına sığındı. Batmaz, Amerika’ya “iş” için seyahat ettiği bahanesini uydurdu. Savcılık ifadesinde Öksüz’le tanışmadıklarını öne süren Batmaz, mahkemede ise “göz aşinalığının” olduğunu söyledi. Öksüz ile Atatürk Havalimanında yan yana görüldüğü görüntüler için “Medyada devamlı Atatürk Havalimanında Öksüz ile görüldüğüme ilişkin verilen görüntülerdeki olay planlı değildir. THY Gold kart üyelerinin yurt dışı seyahatlerinde kullandıkları kontuvarlar, pasaport işlemlerini yapıldığı ayrı bir yer vardır. Öksüz ile bu nedenle aynı kontuarda karşılaşmış olabiliriz. Öksüz’ü Abdülhadi Yıldırım’ın yanında birkaç kez görmüştüm. Önceden göz aşinalığı olduğundan merhabalaşmış olabiliriz ama bu tanıştığımız anlamına gelmez” dedi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray’ın önceki ifadelerinde Öksüz’ü tanımadığını söylediğini, aradaki çelişkiyi açıklamasını isteyince, “Merhabalaşma selamlaşma gibi bir durum olabilir çünkü bir göz aşinalığı var. İddianamedeki onaylatmak için gittiler ifadelerini kesinlikle reddediyorum” demekle yetindi.

Darbe girişimi gecesi yaşananlara ilişkin ifadelerde adının hiç geçmediğini belirten Batmaz, Akıncı Üssü’ndeki eylemleri koordine etmediğini, talimat vermediğini iddia etti. O sırada bir müşteki “Söylediğin yalanlara sen inanıyor musun şimdi? Ne kadar rahat, sanki biz suçluymuşuz gibi” tepki sözleriyle araya girdi. Batmaz, “Ben hiçbir zaman bu girişimin bir parçası olmadım üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

700 BİN KARE İZLEDİ “BEN DEĞİLİM” DEDİ

Başkan Giray, “Büyük bir olayın olduğu merkeze arazi bakmaya gidiyorsunuz. Sizce emlak bakmak için 16 Temmuz uygun bir tarih mi” diye sorunca Batmaz “Söyledim, hayatın olağan akışına uygun değil, ancak söz verdiğim için gittim” dedi. Daha sonra Mahkeme Başkanı Giray, Kemal Batmaz’ın Akıncı Üssü 143. Filo koridorundaki görüntülerini ve Adil Öksüz ile ABD dönüşü Atatürk Havalimanı’nda beraber çekilmiş kayıtları izlettirdi. Mahkeme Başkanı’nın “Bilirkişiler 700 bin kare fotoğrafı izledi, sizin olduğunuz sonucuna vardı” demesi üzerine Batmaz, Akıncı’daki kişinin kendisi olmadığını öne sürerken, havalimanında Adil Öksüz’ün yanındaki kişinin ise kendisi olduğunu kabul etti, “Merhabalaştığınız birisiyle bir süre beraber yürümüş olabilirsiniz. Bunda anormal bir şey yok” diye konuştu.



DARBENİN ARKASINDA FETÖ VAR DİYEMEDİ

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in avukatı Alaaddin Varol tarafından “Darbe girişiminin arkasında FETÖ terörist başı Fetullah Gülen’in olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna, sivil imam Batmaz “Bu tip meseleler ateşten gömlektir. Hiçbir kişi başarılı olsun veya olmasın kendisine ulaşacağını bildiği unsurlarla böyle bir teşebbüse kalkışmaz” dedi. “Bunu Fetullah Gülen yaptı mı?” diye tekrardan sorulması üzerine Batmaz, “Bunu bana sormayın mahkemenin neticesi belirleyecektir. Şu an istinat edilen bir takım iddialar var. Mahkeme sonunda neticelenmesini bekliyorum” diyebildi.

Batmaz, bir avukatın, “Darbe girişimini FETÖ ve üyelerinin yaptığını düşünüyor musunuz?” şeklindeki sorusuna “Başarılı olsun olmasın böyle konular ateşten gömlektir. Hiç kimse sonucunda kendisine ulaşılacağını bildiği bir grupla böyle bir eyleme kalkışmaz” diye cevapladı.

15 TEMMUZ’DAN SONRA GÖZLÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ

Sanık avukatlarından birisi Batmaz’a önce gözlüğünün markasını sordu ardından nereden aldığını sordu. Batmaz, gözlüğünü nereden aldığını hatırlamadığını söylerken, ‘15 Temmuz sonrası gözlük değiştirdiniz mi?’ sorusuna ise ‘evet değiştirdim’ cevabını verdi.

AKIN ÖZTÜRK’Ü TANIMIYORMUŞ

Yine sanık avukatlarından “Akın Öztürk’le 15 Temmuz öncesi ya da akşamı Akıncı Üssü’nde bir toplantı görüşme yaptınız mı?” sorusuna ise “Ne görüştüm, ne gördüm ne de tanıyordum” dedi.