Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal ERGEL ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığı’nda dün yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu. 11.00’de başlayan toplantı 15.00’te sona ererken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00’de Şura üyelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yemek verdi. Şura’da alınan kararlar, Erdoğan’ın onayının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı. Buna göre, YAŞ’ta 3 kuvvet komuta değişti. Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvet Komutanı Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz oldu. Ayrıca 168 albayın görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. 61 albay tuğgeneral ve tuğamiral rütbesine yükseltildi. 6 general terfi etti, 8 generalin bulundukları rütbede görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.

2019’UN KOMUTANI GÜLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Akıncı Üssü’ne götürülmüştü. Kara Kuvvetleri Komutanı olan Yaşar Güler’in, Orgeneral Hulusi Akar’ın ardından Genelkurmay Başkanı olabilmesi için önü açılmış oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz darbe gecesi Moda Deniz Kulubü’nde katıldığı bir düğünden darbeciler tarafından kaçırılmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Veysel Kösele’nin getirileceğine dair haberler yapılıyordu. Ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Koramiral Adnan Özbal getirildi.

Hain darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz günü Genelkurmay ikinci başkanı olan Güler, FETÖ’ye karşı Genelkurmay Karargahında mücadele etmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Jandarma Genel Komutanlığına atandı. Bu atamayla beraber Orgeneral Güler’in 2019 yılında emekli olacak olan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yerine geçmesi de kesinleşmiş oldu.