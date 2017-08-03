Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;" İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından İlimiz merkez Doluküp Köyü kırsalında Silahlı İnsansız Hava Aracı destekli yapılan operasyon kapsamında sabaha karşı 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir"denildi.
2 terörist ölü ele geçirildi
03.08.2017 - 07:54 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 07:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de Silahlı İnsansız Hava Aracı desteği ile yapılan operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Etiketler : Tunceli,
493557 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/493557.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER