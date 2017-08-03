Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;" İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından İlimiz merkez Doluküp Köyü kırsalında Silahlı İnsansız Hava Aracı destekli yapılan operasyon kapsamında sabaha karşı 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir"denildi.