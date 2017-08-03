Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığında yapılan görüşmede Bakan Soylu başkanlığındaki heyet ile Tunus Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Majdoub başkanlığındaki heyet arasında bir görüşme gerçekleştirildi.Konuk heyeti karşılayan Bakan Soylu ile Tunus İçişleri Bakanı şeref defterini imzaladı. Fotoğraf çekiminin ardından bakanlık makamında ikili nezaket görüşmesi gerçekleştirildi. Heyetler arası görüşme ise basına kapalı olarak devam ediyor.