İçişleri Bakanlığında yapılan görüşmede Bakan Soylu başkanlığındaki heyet ile Tunus Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Majdoub başkanlığındaki heyet arasında bir görüşme gerçekleştirildi.Konuk heyeti karşılayan Bakan Soylu ile Tunus İçişleri Bakanı şeref defterini imzaladı. Fotoğraf çekiminin ardından bakanlık makamında ikili nezaket görüşmesi gerçekleştirildi. Heyetler arası görüşme ise basına kapalı olarak devam ediyor.
Bakan Soylu, Tunuslu mevkidaşıyla bir araya geldi
03.08.2017 - 12:05 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunus Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Hedi Majdoub ile bir araya geldi.
Etiketler : İçişleri Bakanı,Süleyman Soylu,Tunus Cumhuriyeti,İçişleri Bakanı Hedi Majdoub,
493624 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/493624.aspx
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