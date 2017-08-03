Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşgun Çakar ve ana dava dosyası sanıkları Ogün Samast, Erhan Tuncel ile jandarma görevlileri, gazeteciler Ekrem Dumanlı ve Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 10'u firari 85 sanıklı davanın yedinci duruşmasında, cumhuriyet savcısı ifadesi alınan 4 tutuklu sanığın tahliyesini talep etti.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dosyaların birleştirilmesinin ardından görülen yedinci duruşmaya, bu davanın yanı sıra FETÖ/PDY'ye yönelik diğer davalarda da tutuklu bulunan Ramazan Akyürek, gazeteci Ercan Gün ile jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 20 tutuklu sanık ve 4 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Sanık Ogün Samast, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü emekli Yarbay Atilla Güçlüoğlu, suç döneminde Samsun Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Murat Bayrak, Astsubay Birol Ustaoğlu ve Astsubay Yüksel Avan'ın tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali ve savunmalarının alınmış olmasını dikkate alarak tahliyesini istedi.

Savcının taleplerinin ardından duruşma, avukat ve sanıkların taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.