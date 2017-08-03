Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, RTÜK'ün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, uydu üzerinden uygunsuz nitelikte yayın yapan kanalların durumu ele alınarak, 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında ağır cezalar verilmesine devam edildi.Bu kapsamda uydu üzerinden ahlaksız, dolandırıcı, cinsel içerikli yayın ve gıda takviyesi ürün satışı ile arkadaşlık hattı, ateşli silah ve tütün ürünü reklamı yapan, ticari yayınlarında din sömürüsüne yer veren yayın kuruluşlarına ceza verildi.

Üst Kurul toplantısında ayrıca yıllar sonra yeniden Kanal D'de ekrana gelen "Çocuklar Duymasın" dizisinde FETÖ'nün propagandasını yapan bir kitabın görüntüsüne yer verilmesi de ele alındı.RTÜK, FETÖ'nün kirli faaliyetlerini dünyaya tanıttığı söz konusu kitabın görüntüsüne yer verilmesi sebebiyle radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetlerini düzenleyen 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz." hükmünün ihlali sebebiyle televizyon kanalına yüzde 2 sınırından yaklaşık 562 bin lira para cezası uyguladı.

FOX TV'ye "şaka" cezası



Üst Kurul, FOX TV'de yayınlanan "İlk Buluşma" adlı şaka programında insan onuruna aykırı şakalara yer verilmesi ve bu kapsamda 6112 sayılı kanunun 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (ç) bendinin ihlal edilmesi sebebiyle de kanala müeyyide uygulanmasına karar verdi.