Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Fener Camii imamı olduğu öğrenilen Abdussamet Talha Şahin (25), denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. İmam için Samsun'dan 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile Çarşamba'dan ise kara ambulansı sevk edildi. Ambulans helikopterdeki sağlık personeli ile kara ambulansının sağlık personeli denizden çıkartılan imama ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra kara ambulansına konulan Abdussamet Talha Şahin Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden imanın Terme ilçesi Aşağı Sögütlü Mahallesi'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.