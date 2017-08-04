Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 günlük bir tatil beklentisi sürerken, kaç gün tatil olacağına yönelik henüz herhangi karar alınmadı. Yaşar Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, birleştirme ve tatillerin süresinin uzatılması kararlarının önceden belirlenerek duyurulmasının önemine dikkat çekerek, “Böylece tatil yapmayı planlayanlar son dakika fiyat artışlarından kendilerini koruyabilir, turizmciler de planlamalarını daha sağlıklı yapabilir” dedi.

Bu yıl yine Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte hem turizm işletmecilerinin, hem de tatile çıkacakların beklentilerinin Bakanlar Kurulu tarafından gelecek olası bir uzatmaya yönelik resmi açıklamaya odaklandığını belirten Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olması ve arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi, toplam tatil süresinin 6 güne çıkması ihtimalini ortaya çıkarıyor. Eğer, hükümet tarafından 28 ve 29 Ağustos tarihlerinin de resmi veya idari tatil ilan edilme olasılığı gerçekleşirse Kurban Bayramı tatilinin süre olarak 10 günü bulması söz konusu” diyerek uzatılma kararı alındığı takdirde, uzun süreli bir tatilin önceden ilan edilerek duyurulmasının turizm bölgelerine ciddi anlamda ekonomik katkısının olacağını söyledi.

"TURİZMCİNİN UMUDU TATİLLER"

Prof. Dr. İge Pırnar, “Bilhassa sahil bölgelerindeki konaklama tesislerinde doluluk oranlarını yüzde 90- 100 bandına çıkaracağı açık. Bu bağlamda uzatılmış bayram tatillerinde iç turizmde en çok talep Antalya ve Ege bölgelerinde olurken kültür turizmi turlarına talep de artıyor. Sektör temsilcileri halihazırda yaklaşan bayram tatili için artan bir talep grafiği olduğunu belirtiyor. Uzatılmış bir bayram tatili ile bu talep yaz aylarının son dönemine denk gelen süreçte yılın son yaz tatilini yakalayabilme olanağının sunulması ile daha da artacaktır. Geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince, turizm bölgelerindeki otellerin doluluk oranlarında genel olarak ortalama yüzde 50 artış sağlandı. Ege ve Akdeniz sahillerinde ve Çeşme, Fethiye, Bodrum ve Marmaris gibi tatil bölgelerinde doluluk oranları yüzde 100’e, Kapadokya gibi bölgelerde de yüzde 30’lardan yüzde 60’lara yaklaştı” dedi.

"TÜM SEKTÖRLERİ OLUMLU YÖNDE ETKİLER"

Geçen yıl bu uzun tatil programına yönelik İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı (İZTAV) öncülüğünde hazırlanan “İzmir’e Doyamazsın” kampanyasının oldukça başarılı olduğunu hatırlatan Pırnar, bu süreçte İzmir ve civarında yüzde 90-100 doluluk oranları yakalandığını belirtti. Bayram tatillerin birleştirilerek uzatılmasının konaklama tesislerinin ve otellerin doluluk oranlarına olumlu etkisinin açık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Pırnar, “Bunun yanı sıra hem tur paketleri taleplerine hem de taşıma ve ulaştırma şirketlerine, seyahat acentalarına, yiyecek-içecek işletmelerine, genel olarak bölge esnafına ekonomik katkılarının oldukça fazla olacağı açık. Ön rezervasyonların artmasıyla da tüm bu olumlu etkiler maksimize edilebilir” diye konuştu.