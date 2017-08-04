Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında darbenin yönetildiği Akıncı Üssü'ne mühimmat taşıyan helikopterin pilotu sanık eski Binbaşı Deniz Aldemir, soruşturma sırasında darbe girişimi ve örgütle ilgili itiraflar içeren ifadelerini, "iradesi dışında" alındığını iddia ederek reddetti.FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkındaki davaya devam edildi.Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı.Darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına personel taşıdıktan sonra darbenin yönetildiği Akıncı Üssü'ne 1 ton mühimmat götürdüğü belirlenen tutuklu sanık eski Pilot Binbaşı Aldemir, hakim karşısına çıktı.

Savcılık sorgusu sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak darbe girişimine ve FETÖ'ye yönelik itiraflarda bulunan Aldemir, önceki ifadelerini kabul etmediğini, mahkeme huzurundaki beyanlarının esas alınmasını istediğini belirtti.Aldemir, darbeye hazırlık toplantılarına katılmadığını, emir üzerine Kara Harp Okulundan aldığı kursiyer teğmenleri helikopterle Genelkurmay Başkanlığına getirdiğini ifade etti.Kursiyer teğmenlerin naklini tamamlamasının ardından helikoptere yüklenen malzemeleri Akıncı Üssü'ne götürdüğünü anlatan Aldemir, söz konusu bir tonluk malzemenin silah mühimmatı olduğunu daha sonradan öğrendiğini iddia etti.

Kameraya alınan ifadesini reddetti



Sanık Aldemir, darbe girişimi sırasında yaptığı uçuşların emrini hatırlayamadığı bir harekat merkezinden aldığını söyledi.Cep telefonunun bir ara Gölbaşı ilçesinden sinyal verdiğine ilişkin iddianamede yer alan bilginin gerçeği yansıtmadığını öne süren Aldemir, 15 Temmuz 2016 gecesi Genelkurmay Başkanlığı ile Akıncı Üssü'ne uçuş yaptığını, Gölbaşı'na ise uçuş yapmadığını iddia etti.Aldemir, Sulh Ceza Hakimliğinde kameraya alınan ifadeleri ile savcılık sorgusu sırasında el yazısıyla kaleme aldığı ifadelerinin "iradesi dışında alındığını" ileri sürerek söz konusu ifadeleri reddetti.Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "Hakim huzurunda kameraya alınan bunca sayfa ifadeni kabul etmiyor musun?" sorusu üzerine Aldemir, baskı altında ifade verdiğini kaydetti.Aldemir, daha önce verdiği ifadeyle ilgili başka bir soruya ise "Bana kağıt kalem verdiler, işlerine geleni yazdırdılar. Canımı kurtarmak için verdiğim ifademden dolayı ailem ve amirlerimden özür diliyorum." cevabını verdi.

"Kitap okudum" savunması tepki gördü



Mahkeme Başkanı Dik'in, darbe girişiminden ne zaman haberdar olduğuna yönelik sorusu üzerine Aldemir, 16 Temmuz 2016 sabahı Akıncı Üssü'nde bulunduğu sırada darbe girişiminden haberdar olduğunu aktardı.Aldemir, Mahkeme Başkanı Dik'in, "Akıncı Üssü'nde sabaha kadar ne yaptın?" sorusuna, "Hava aracında kitap okudum." yanıtını verdi. Bu yanıt üzerine bazı izleyiciler, "FETÖ'nün kitabını mı okuyordun?" diyerek tepki gösterdi.Başbakanlık Avukatı Adem Keskin, sanıkların sürekli yalanlar söylediğini, devleti uluslararası alanda zor duruma düşürmeye çalıştıklarını belirtti.Aldemir'in savunmasının ardından, duruşmaya ara verildi.