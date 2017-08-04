Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Havayolunu halkın yolu yaptığımız gibi, 'havayoluyla uçmayan kalmayacak' diyerek bu sözümüzü de yerine getirerek Türkiye'yi dünyanın havacılık merkezi haline getirdik." dedi.Arslan, havalimanı terminal binası ve apron yapımı temel atma töreni ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi.Havaalanında düzenlenen temel atma töreninde konuşan Arslan, 15 yıldır AK Parti hükümetleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın liderliğinde ülkenin her yerinde bir kalkınma seferberliğinin olduğunu söyledi.Bu kalkınma hamlesinden Muş'un da yararlandığını belirten Arslan, "Bir çok yerde bir çok işi başlatıyoruz. Temel atmalara, açılışlara yetişemiyoruz. Geçmişte insanlar temel atacak iş bulamıyorlardı, sadece bir kamyon taş dökerek adına temel atma diyorlardı. Biz tam tersine gerçek temel atmalara yetişemiyoruz. Muş havalimanı çok güzel bir terminal binasına kavuşacak." diye konuştu.

"Havalimanı sayısı 26'dan 55'e yükseldi"



Bakan Arslan, 15 yıldır Türkiye'de "Havayolu, halkın yolu olacak" seferberliği kapsamında 26 olan havalimanı sayısını 55'e yükselttiklerini, yılda 35 milyon yolcudan 180 milyon yolcuya hizmet eden ülke haline geldiklerine işaret etti.

Amerika'dan uzakdoğuya, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya hava taşımacılığının merkezi olacaklarını ve bunun hakkını vereceklerini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Havayolunu halkın yolu yaptığımız gibi, 'havayoluyla uçmayan kalmayacak' diyerek bu sözümüzü de yerine getirerek Türkiye'yi dünyanın havacılık merkezi haline getirdik. Bunun sonucudur ki artık orta, büyük ölçekli havalimanlarıyla yetinmeyen, denize havalimanı yapan ülke olmaktan öteye giderek dünyanın en büyük havalimanını yapar hale geldik. İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanını yaparken bunu biliyoruz ki bu ülkemiz insanına hizmet edecek. Hem de dünyadaki hangi ülkenin olursa olsun vatandaşının bir kıtadan diğer kıtaya gitmesini sağlayacak, ülkemizin ekonomisine katma değer sunacak. Bundan Muşlular da diğer illerimizdeki insanlarımız da yararlanacak."

"Eskiden IMF kapısında dileniyorduk"

Muş'ta çok önemli yol projelerini hayata geçirdiklerini, önemli projelerin de devam ettiğini anımsatan Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Palu-Genç-Muş Demiryolu projesinin çalışmalarını yürütüyoruz. 1,9 milyar liralık yatırım. Eskiden 300 milyon para bulabilmek için IMF'nin kapılarında dileniyorduk ve onların temsilcilerini Türkiye'ye geldiklerinde davul zurnayla karşılıyorduk. Bakanlarımız, başbakanlarımız önlerinde el pençe divan duruyorlardı ki bize 100 milyon dolar borç versinler diye. O günlerden Muş'ta sadece bir projeye 1,9 milyar lira harcanan bir ülke haline geldik. Bunun müsebbipleri elbette Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız. Onlara dünden bu güne yol arkadaşlığı yapanlardan Allah razı olsun. 15 yıldır olağanüstü destekle Cumhurbaşkanımızın, ekip arkadaşlarının yanında duruyorsunuz. Torunlarınızın, çocuklarınızın geleceğinin arkasında duruyorsunuz. Biz de bu konuda size daha çok hizmet edeceğiz."