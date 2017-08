Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın dördüncü celsesi başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Milletvekilleri ve siyasi parti üyelerinin de takip ettiği duruşmanın bugünkü celsesine, dün savunması yarım kalan örgütün sivil imamı Nurettin Oruç’un çapraz sorgusuyla başlandı. Oruç, dünkü savunmasında 2015 yılında New York ve Los Angeles’de yapılan film festivallerine katılmak için yurt dışına çıktığını öne sürmüştü. Bir müşteki avukatı, bu sözler üzerine Oruç’a New York ve Los Angeles’da katıldığını iddia ettiği film festivallerinin isimlerini sordu. Oruç, bu soruya "Şu an hatırlamıyorum" cevabını vermekle yetindi. Bir başka müşteki avukatının, "Sivil imamların hepsi tarlada yakalandı. Kumpas kurulduğunu iddia ediyorsunuz. Peki, meyve, sebze, salatalık toplar gibi sizi de orada mı topladılar?" şeklindeki sorusuna Oruç, "Cevap vermek istemiyorum" diye yanıt verdi.

"AKINCI ÜSSÜ’NE BELGESEL ÇEKMEYE GİTTİM" İFADELERİ SORULDU

Oruç’a, darbe girişiminin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nün bulunduğu Kahramankazan’a "Belgesel çekmeye gittim" ifadeleri soruldu. Belgesel çekmeye gittiği yerin Kahramankazan’a en uzak, Akıncı Üssü’ne de en yakın yer olduğu, hayvancılığın ise seyrek olduğu vurgulandı. "Belgesel için en müsait olmayan yerler sizin bulunduğunuz yerler. Neden orayı seçtiniz?" şeklindeki soruya Oruç, "Sorduğum şahıs orayı tarif ettiği için gittim" iddiasında bulundu.

PATRONU YUNANİSTAN’A KAÇARKEN YAKALANDI

Yapımcı olduğunu iddia eden Oruç’a çalıştığı şirketin adresi soruldu. Şirketin bulunduğu mahalleyi söyleyebilen Oruç, tam adresi veremeyerek, "Tam adresi bilmiyorum ama sizi götürebilirim" dedi. ABD’ye gidebilmek için şirketin 2014 yılında paravan olarak kurulup kurulmadığı sorulan Oruç, "Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi. Oruç’a patronu olan Fetullah Çatal’ın darbe girişiminin ardından kaçmaya çalışırken Yunanistan’da yakalandığı hatırlatıldı.

KAMERA KAYITLARINA TEKRARDAN "MONTAJ" DEDİ

Akıncı Üssü’nde olduğunun delili olan kamera kayıtları tekrardan sorulan Oruç, "Bu görüntüleri ilk defa burada gördüm. Daha önceden bu sorulmadı, gösterilmedi. Bu fotoğrafları ilk defa Nisan ayında iddianame çıktığında gördüm ve şaşırdım. Fotoğrafların tekrardan incelenmesini istiyorum. Bir yapımcı olarak görüntüler üretmek, montaj yapmak çok basit" savunmasında bulundu.

"Darbe girişimi gecesi neredeydiniz? Nasıl takip ettiniz? Sabahın 08.00’inde böyle bir ortamda hangi psikoloji ile belgesel çekmeye gittiniz?" sorusuna Oruç, "Ben buna cevap vermek istemiyorum" cevabını verdi.

ORUÇ’A TEKNİK TERİMLER SORULDU

Yapım şirketinde çalıştığını iddia eden Oruç’a "Screen test", "perfore", "180 derece kuralı" ve "sinopsis" gibi teknik terimler soruldu. Bu cevaplara önce "Bilmiyorum" cevabını veren Oruç, tepkiler üzerine, "Biliyorum ama cevap vermek istemiyorum" diyerek kaçamak yanıtlar verdi. Bunun üzerine Oruç’a, "Temelde senaryo yazma kurallarını bilmiyorsunuz. Kendisinin televizyon ve senaryo konusunda bir bilgisi yok" eleştirisi geldi.

Bunun bir FETÖ darbesi olduğunu düşünüp düşünmediği sorulan Oruç, "Dün bir kısım sorular sordum bu konuyla ilgili. O sorular cevaplandıktan sonra ortaya çıkacaktır. Ama şimdi FETÖ olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Davaya verilen öğle arasının ardından Akın Öztürk’ün ifadesiyle devam edilecek. Öztürk’ten önce diğer sivil imam Harun Biniş’in savunma yapması bekleniyordu ancak Biniş’in avukatının bilinmeyen bir mazeretinden dolayı savunması daha sonra alınacak.