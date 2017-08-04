Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM tarafından uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 16 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınava giren binlerce aday, bugün açıklanacak sonuçlar için ÖSYM'den gelen haberi bekliyordu. ÖSYM, adayların bekleyişine son vererek KPSS ÖABT sonuçlarını açıkladı.



KPSS ÖABT SONUÇLARI:



Öğretmen adaylarının katıldığı KPSS ÖABT, 16 Temmuz'da yapıldı. Tek oturumda, 16 branşta gerçekleştirilen sınavda adaylar, 40 soruluk alan bilgisi testi ile 10 soruluk alan bilgisi eğitim testini çözdü.



16 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen ÖABT sınavının sonuçları ÖSYM'nin yayımladığı takvim dahilinde bugün adayların erişimine açıldı. Sonuçları sabırsızlıkla bekleyen öğretmen adayları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden KPSS ÖABT sonuçlarını öğrenebilecekler.