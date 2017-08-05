Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Metal yorgunluğu ve profesyonel deformasyon diye bir hastalık var, uzun süre görevde kalanlar bu hastalığa yakalanabiliyor. Yorulan varsa kenara çekilsin” uyarısının ardından parti yönetimi hem FETÖ sızmalarını önlemek hem de 2019 hedeflerinin yakalanması için yoğun tempoya ayak uyduracak en doğru adayı belirlemek için işi sıkı tutuyor. İllerde kurulan komisyonlarda değerlendirmeye alınan il ve ilçe başkanı adayları daha sonra AK Parti Genel Merkezi’ne çağrılarak Teşkilat İşleri Başkanı Mustafa Ataş tarafından bizzat mülakata alınıyor. Mülakat sırasında adaylarla ilgili illerden gelen değerlendirmeler de dikkate alınırken son karar MKYK’da verilecek.

Teşkilat Başkanlığı tarafından hazırlanan kongre rehberinde, kongre sürecinde adaylarla ilgili kriterler de tek tek belirledi. Buna göre, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayanlar adaylar arasından seçilecek. Aynı şekilde özel veya tüzel ticari kişilikler aracılığıyla kamu ile iş, ihale, taşeron ilişkisinde bulunanlar yönetimlerde görev alamayacak. Delegelerin dağılımı ilçenin demografik, bölgesel ve coğrafi yapısını uygun olacak. Delegelerin ilçe başkanı ve yönetimiyle akrabalık, yandaşlık ve hemşerilik gibi mensubiyeti ön plana çıkmayacak.

AK Parti’de kongre süreci bugün belde kongreleri ile başlayacak. 970 ilçe kongresi ise 19 Ağustos’ta başlayıp 12 Kasım’da sona erecek. 18 Kasım’da başlayacak il kongreleri de 25 Şubat’ta tamamlanacak. AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi’ni 2018 bahar aylarında yapmayı planlıyor.