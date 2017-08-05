Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin terör örgütlerinin beslendiği bir bataklığa dönüştüğünü söyleyip,"Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız." diyerek, Suriye'deki PKK/PYD oluşumuna müdahale sinyali verdi.

"OYUNU BOZACAK TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bölücü örgüt yurtiçinde de zaman zaman eylemler yapabiliyor. Çok yakında bu örgütün yurtiçindeki faaliyetlerini tamamen çökertmiş olacağız. Bölücü örgütü Suriye ve Irak'ta da asla rahat bırakmayacağız. En büyük bataklık Suriye ve Irak'taki kaos ortamı. Tüm terör örgütleri bu bataklıktan besleniyor. Bu oyunu bozabilecek tek ülke Türkiye.

"ÇOK YAKINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ!"

Bizi saf dışı bırakamayacaklarını gördükleri için başımıza yeni dertler açmaya çalışıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak.