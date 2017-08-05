Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki atık su arıtma tesisinin günlük kapasitesi bin metreküpten 10 milyon liralık yatırımla 8 bin metreküpe çıkarıldı. Şu anda sadece 3 bin 500 metreküpü faaliyete alınan tesisin açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Bizler Ankara’da milletvekili ve kurumsal arkadaşlarımızla birlikte sanayicimiz ve diğer sektör temsilcilerinin karşılaşmış olduğu meselelere çözüm üretmeye çalışıyoruz. 15 yıllık zaman dilimi içerisinde Türkiye’nin yanı sıra Bursa’ya yaptığımız yatırımlarla çehresini değiştiriyoruz. Ama toplumsal yapı canlı bir organizmadır. Bugün çözdüğümüz bir takım hususların yarın farklı farklı sorunlarla karşımıza çıkması normaldir. Çevreyi düşünen bir anlayışla saatte 7 bin metreküp atık su arıtma tesisini hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanayicimize hayırlı olsun. Bursa’nın gelişimi, dönüşümü, insanımızın daha rahat yaşaması hepimizin ortak paydasıdır” dedi.

Türkiye’de yabancı yatırımcılara karşı yapılan yaklaşımları dikkatle izlediklerini belirten Çavuşoğlu, “Aramızda yabancı yatırımcılar olabilir. Biz burada yatırım yapan her kim varsa, hiç bir şekilde kötü algılara izin vermeyeceğiz. Onlar bizim vatandaşımıza ekmek kapısı oldu. Türkiye zor günlerden geçiyor. Göreceksiniz, Türkiye güçlenecek. Küresel ölçekte de güven unsuru olmaya devam edecektir. Bunun için de birçok şey yapıyoruz. 2 yıl sonra ülkemiz yeni bir sistemle yönetilmeye başlanacak. Bizim istikrarımız kurumsal bir nitelik kazanacaktır. Biz yola çıkarken millete hizmetkâr olmaya geldik” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise, “Bizler belediye olarak bir yandan üretirken çevreye duyarlı olma noktasında da yatırımlarımızı yapıyoruz. Özellikle üretim şehri Bursa’da çevreye zarar vermemek için 125 arıtma tesisi var. Son 2 yılda derelerimizin temiz akması, denizlerimizin temiz olması için 550 trilyonluk yatırım yaptık. Şimdi önümüzde 6 tane daha arıtma tesisi inşası var. Onları da en kısa zamanda hizmete açacağız" dedi.