Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Sivas tarihi kent meydanında düzenlenen 662 milyon TL bedelli 92 projenin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.

GÜL SAHNEYE ÇIKTI

Törende bakanların ardından sahneye çıkan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kısa bir konuşma yaptı. Gül konuşmasında, “Siz de hatırlayacaksınız en son Cumhurbaşkanı olarak Sivas’a geldiğimden bu yana epey bir vakit geçti. Sami beyin mutluluğuna ortak olmak için buradayım. Bu vesileyle hükümetimizin bu güzel hizmetlerine bir kere daha şahit olduk ve sizinle buluşma fırsatı bulduk. Binali beyin davetini kıramadım ve sizlerle birlikteyiz. Sizleri Yaradan’ın selamı ile selamlıyorum. Sivas her dönem önemli bir merkez oldu. Büyük Türk devleti Selçuklular döneminde nasıl bir merkez olduğunun şahidi bu bu kubbeler ve bu medreseler” dedi.

Gül, konuşması sırasında ezan okununca “hep birlikte ezanı dinleyelim” diyerek konuşmasına ara verdi.

2. ÜNİVERSİTE MÜJDESİNİ VERDİ

Gül’ün ardından konuşan Başbakan Yıldırım, Sivaslılara 2. üniversite müjdesi verdi. Yıldırım, "Sivas’a 80 yılda yapılan yol miktarı bölünmüş yol miktarı sadece 24 kilometre. Peki AK Parti iktidarında bizim hükümetlerimiz döneminde 729 kilometre yol yapıldı. 24 kilometre nere 729 kilometre nere. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyan iktidarız. İkinci bir üniversite yapacağız demiştik. Sizin evladınız Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bakanımız bu konuda çalışmaları başlattı. İlgili komisyona konu geldi. Bununla ilgili inşallah önümüzdeki dönemde ikinci üniversiteyi Sivas’a kuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

’YENİ DEVLET’ AÇIKLAMASINI ELEŞTİRDİ

Yıldırım, konuşmasında geçmişteki ihanetin yeni adının FETÖ olduğunu açıklayıp, ’yeni devlet’ açıklamalarını da eleştirdi. Yıldırım, "Sivas tarihin birçok acısına, derdine, direnişine sahne oldu. 600 yıllık Osmanlı tarihin sahnesinden çekilirken, yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelleri bu şehirde atıldı. O kuruluş yıllarında İstanbul’a çıkan, İzmir’e çıkan düşman ve işgalci askerlere Sivas tarihi bir cevap verdi. Burada istiklal ve istikbalin toprağı olan Sivas’ta; ’manda, esaret asla kabul edilmez, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ nidaları yükseldi. Türk milletinin bu asil kararı Sivas’tan tüm dünyaya ilan edildi. O gün işgalcileri alkışlayanlar oldu. Ne yazık ki bugün de ihanet içerisinde olanlar var. Dün isimleri farklı olan bu hainlerin adı bugün FETÖ oldu. Tüm alçaklıkları ile Türkiye’ye, milletimize karşı karanlık bir plan içerisine girdiler. İşgalci zihniyetler ile bir olup demokrasimizi yıkmaya çalıştılar. Bugünlerde efendim ‘yeni bir devlet kuruluyor’ lafları yapılıyor. Hadi oradan. Türkiye Cumhuriyetini kuran irade 15 Temmuz’da bu devleti yıkmaya çalışanlara gereken dersi verdi. Darbecilere darbeyi vurdu. Ezanlar dinmedi. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi" ifadelerini kullandı.

"FETÖ’NÜN ELİNİ AYAĞINI ÖPENLER BEYHUDE UMUT İÇERİSİNDELER"

Başbakan Binali Yıldırım, halen FETÖ’den beklenti ve umut içerisinde olanlar olduğuna vurgu yaparak, "Şimdi bu alçaklar teker teker hesap veriyorlar. Pensilvanya’daki terör baronunun, baş teröristin elini eteğini öpen bu hainler halen beyhude umut içerisindeler. Son derece akılsız, ahlaksızca mahkemelerde tiyatro oynamaya devam ediyorlar. Ama boşuna uğraşmasınlar. İçerisinde bulundukları bu terör bataklığından, alınlarına vurulan vatan haini damgasından asla kurtulamayacaklar. Yaptıklarının hesabını kanun içinde en ağır şekilde vereceklerdir. Dün üst aklın emri ile ’Gezi’ olaylarını başlatan, üçüncü hava limanını durdurmaya çalışanlar, Türkiye’nin çehresini değiştirecek büyük projeleri engellemeye çalışanlar bugün FETÖ’nün terörist elebaşısı ve onun teröristlerini kullanıyorlar. Pensilvanya’daki terörist elebaşı da milletin tertemiz alınları ile secde ettiği seccadeyi ayakkabıları ile çiğneyip akıl hocalarına ’sizlerin emrindeyiz’ mesajı veriyor. Bunlar küresel terör odaklarının emrinde biz de Türkiye Cumhuriyeti’nin asıl vatandaşlarının emrindeyiz. 15 Temmuz’da bunu anlamayanlar bilsin ki bu ezanlar dinmez bu bayraklar inmez. Ruhunu 1 dolara satanlar asla ve asla Türk milletini yenemezler. Sivas’ı yenemezler, Yiğidoları hiç yenemezler" şeklinde konuştu.

"ONLARA İNAT DEMOKRASİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Yıldırım tüm saldırılara inat Türkiye’nin ekonomisini ve demokrasisini geliştireceğinin altını çizerek, “Varsın bazıları önümüze engel koymaya çalışsın. Biz onlara inat demokrasimizi daha da geliştireceğiz. Ekonomimizi daha da büyütüp yeni fabrika ve iş alanları kurarak istihdamı, aş iş alanlarını büyüteceğiz. Senin ilk yarısında ihracatımız yüzde 8 arttı. Son 1 yıllık ihracatımız bu gidişle 150 milyar doların üzerine çıkacak. Yine Türkiye dünyada ekonomik durgunluk devam etmesine rağmen yüzde 5 büyüme sağladı. Enflasyon tekrar tek haneli rakamlara döndü. Yüzde 9.70 indi. Turizm sektöründe güzel gelişmeler var. Yılın ilk yarısında yüzde 14 arttı. Savunma sanayi hamlemiz ile dünyanın önemli ülkeleri arasına girdik. Dünyanın en prestijli savunma sanayisi şirketlerinde ilk yüz şirket arasında gösteriliyoruz” diye konuştu.

Yıldırım konuşmasının ardından diğer katılımcılar ile birlikte 662 milyon TL bedelli 99 projenin açılış ve temel atma kurdelesini kesti.