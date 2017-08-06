Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yapılan istihbarat çalışmalarında FETÖ’nün en yoğun şekilde Hava Kuvvetleri’nde örgütlendiği anlaşıldı. Personel sayısının az olmasından yararlanan örgüt, kendi adamlarının terfi edebilmesi için çeşitli kumpaslarda geliştirmeyi ihmal etmedi. Terör örgütünün kendi yapılanmasını gerçekleştirebilmek için kuvvette çeşitli baskı ve senaryolar ile 800’den fazla personeli saf dışı bıraktığı ifade edildi. Özellikle kurmay ve pilot personele yönelen FETÖ, kurumun yapısında nasıl büyük bir darbe vurduğu ise açılan soruşturmalarla ortaya çıkarıldı. Gerçekleşen ilk sivil Yüksek Askerî Şûra’da (YAŞ) ise bu oyunlardan mağdur olanlara birer birer hakları iade edilmeye başlandı.

Bunlardan biri olan Hava Pilot Albay Oğuz Okuyucu’nun yaşadıkları, FETÖ’nün hain planlarının da net bir göstergesi oldu. Casusluk davasından 1,5 yıl cezaevinde yatan Okuyucu’ya kurulan kumpasın, bugünlerde Akıncı davasında yargılanan Ahmet Özçetin’in önünü açmak için olduğu anlaşıldı. Hain Özçetin’in yargılamasına başlanırken, devre birincisi Okuyucu, YAŞ kararıyla tuğgeneral oldu. Bu arada Hava Kuvvetleri’nde yine FETÖ mağduru iki kurmay albay daha tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bunlar Yaşar Kadıoğlu ve Fidan Yüksel... Yaşar Kadıoğlu’nun da Casusluk kumpası dosyalarında 1,5 sayfalık istihbarat fişinin bulunduğu, Fidan Yüksel’le birlikte FETÖ tarafından emekliye zorlandığı ve emekli olmak zorunda kaldıkları öğrenildi. Sivil YAŞ’da ortaya çıkarılan bu gerçekle beraber Okuyucu gibi Kadıoğlu ve Yüksel de mesleğe geri dönerek tuğgeneralliğe terfi ettiler.

DAHASI DA VAR

Askerî kaynaklardan edilen bilgiye göre hain örgüt FETÖ’ye ilişkin yapılan incelemelere göre, darbe girişimi öncesinde Hava Kuvvetleri’nde baskıyla kurumdan istifa etme, emekliye zorlama, Yüksek Disiplin Kurulu kararları yöntemleriyle kurumdan ayrılmaları sağlanan çok sayıda subayın hiçbir yargı kararı olmaksızın kurumla ilişiklerinin bitirildiği belirlendi. Bunlara ilişkin de özellikle Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın araştırma ve soruşturma yaptıkları ifade edilirken, önümüzdeki günlerde FETÖ’nün kumpasıyla kurumdan ayrılan bazı isimlerin de geri dönebileceği söylendi.