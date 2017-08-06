Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, aile içi şiddeti önlemek için başlatılan elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılacağını söyledi. 2015’te Ankara ve İzmir’de pilot olarak başlatılan uygulamadan başarılı sonuçlar alındığını belirten Kaya, “Ankara ve İzmir’de başarılı bir uygulama oldu. Şiddet görene korunaklı bir bölge oluşturuluyor, şiddet uygulayana da elektronik kelepçe takılıyor. O alana girdiği an polis devreye giriyor” dedi. Bakan Kaya, şöyle devam etti: Şimdi İstanbul, Gaziantep, Bursa ve Antalya’da da başlattık. Bu illerde de başarılı uygulanırsa ve teknik altyapı kurulursa Türkiye’nin geneline yaygınlaştırılır. Elektronik kelepçe uygulanan ailelerde bugüne kadar hiçbir sorun tespit edilmediği ortaya çıktı. Şiddet mağdurlarında hiçbir kaçak olmamış bugüne kadar. ‘Elektronik Kelepçe” pilot uygulama süresince kolluk tarafından tüm vakalara zamanında ve etkin müdahale yapılmış olup önlenmeyen şiddet vakası yaşanmadı.