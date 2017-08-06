Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kızı ve eşiyle yasa dışı  yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışırken lastik botun arızalanması sonrası  bindiği jet skinin devrilmesi sonucu boğulan Mehmet Bingül'ün Nusaybin Adliyesi  Asliye Ceza Mahkemesi'nde yazı işleri müdürü olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün Güzelçamlı açıklarında Kaçak  geçiş yapmaya çalışanlar olduğu ihbarı üzerine bir lastik bottaki biri Suriye  uyruklu 3 kişinin kurtarılması, bot yakınlarında bir cesede ulaşılması sonrası  soruşturma başlattı. Ekiplerce yürütülen soruşturmada, cesedin Mehmet Bingül'e  ait olduğu ortaya çıktı. Ekipler, bottakilerin de yazı işleri müdürünün eşi Ş.  Bingül ve kızı K. Bingül olduğunu belirledi.

Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde yazı işleri müdürü olarak  görev yaptığı tespit edilen Bingül'ün, birkaç gündür işe gitmediği ve kendisinden  haber alınamadığı öğrenildi.

Kurtarıldıktan sonra gözaltına alınan Ş. Bingül, K. Bingül ve Suriye  uyruklu İ.S.O'nun Jandarmadaki sorgularının devam ettiği, ailenin kaçma nedeniyle  ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Güzelçamlı açıklarında Suriyeli İ.S.O'nun kullandığı lastik botla  Sisam'a kaçmaya çalışırken botun bozulması üzerine karaya dönen Mehmet Bingül,  jet skinin batması sonucu ölmüş, kızı bota çıkarak kurtulmuştu.

Anne, kızı ve İ.S.O, gözaltına alınmış, jet skiyi kullandığı  belirtilen M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.