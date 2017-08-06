Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Malatya Stadyumu ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kentte ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, Malatya’nın kendi kaderini AK Parti’nin kaderiyle eşitleyen bir şehir olduğunu belirtti.

Bakan Tüfenkci, Malatya’nın 2002’de şer güçlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclise girmesini engellemeye çalıştıkları sırada, 2008’de AK Parti’yi kapatmaya çalıştıklarında, 2013’te Gezi Parkı bahanesiyle sokakların altını üstüne getirdiklerinde ve 2016’da hainlerin darbe girişimi sırasında AK Parti’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduğunu vurgulayarak, “Malatya, Allah’ın izniyle 2019’da da Cumhurbaşkanımızın yanında olacak inşallah. Kendi ülkesine, kendi milletine ihanet edenlere karşı da Malatyalı yumruğunu sert tuttu. Malatya 15 Temmuz’da direnciyle, mücadelesiyle darbenin seyrini değiştiren şehirlerden birisi oldu. Allah’a hamdolsun 16 Nisan referandumunda da bu alçaklara Malatya sandıkta gereken cevabı verdi. Artık bu ülkede, millete rağmen bir şey olmasın, vesayet odakları bir daha söz sahibi olmasın diye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ’evet’ dedi. Malatyalı hemşehrilerime huzurlarınızda bu duruşları nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde AK Parti hükümetlerinin Türkiye’yi her alanda en az 3 kat büyüttüğünü ifade eden Bakan Tüfenkci, “Bir yandan demokrasiyi geliştirirken bir yandan da ekonomiyi büyüttük. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da milli birlik ve beraberliği sağladık. Hayata geçirdiğimiz en güçlü yapısal reformlardan olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uyum yasalarını sizin önderliğinizde çıkarırken, bir yandan da ekonomik atılım ve reformları gerçekleştirerek yürüyüşümüze, 2023 hedeflerine doğru, kararlılıkla ve azimle güçlenerek devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok koşacağız, birlik olacağız, beraber olacağız hep birlikte Malatya olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler Malatya Stadyumu ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin açılış kurdelesini kesti.