Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memleketi Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesi Merkez mahallesindeki evinden öğle saatlerinde çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçe merkezinde yapımı süren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Geliştirme Vakfı Konakları inşaatını ziyaret etti. Burada inşaat işçileri ile fotoğraf çektiren ve yetkililerden inşaat hakkında bilgi alan Erdoğan, ardından Rize’nin Pazar ilçesine geçerek Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgu sahasında incelemelerde bulundu. Şantiyede dolgu çalışmaları ile ilgili brifing alan Erdoğan’a Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşlik etti.

ERDOĞAN, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Konut inşaatı incelemeleri sonrası şantiye alanından ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yol kenarında bekleyen vatandaşların ve kendisini selamlamak isteyen kalabalıkla bir süre sohbet etti. Vatandaşlarlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ OLACAK

Rize’nin Pazar ilçesi sahilinde deniz dolgusu üzerinde yapılması planlanan havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra Türkiye’de ikinci deniz dolgusu üzerine yapılan havalimanı olacak. Yaklaşık 100 milyon tonluk dolgu kullanılacak projede pist boyu 3 bin metre, pist eni 45 metre olacak. 4 bin 500 metrekare alanda inşa edilecek havalimanı sahile paralel inşa edilecek.

Yılda yaklaşık 2 milyon yolcuya hitap etmesi planlanan havalimanı inşaat tekniği ile de dünyadaki benzerleri arasında Avrupa'da 1., dünyada 3. olma özelliğine sahip olacak. Deniz üzerinde inşa edilecek bir hava limanı olmasına rağmen kara hava limanları ile aynı boyutlarda ve özelliklerde olacak. Havalimanının 750 milyon TL'ye mal olması bekleniyor.