Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 72. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"2. Dünya Savaşı'nın en karanlık yüzü olan Hiroşima, tüm insanlığın asla geride bırakamayacağı bir utançtır. Hiroşima, yalnızca o anı ve o dönemi değil, geleceği de tehdit etmiş, yürekleri de bedenleri de dünya durdukça izi silinmeyecek şekilde yaralamıştır. O gün yitip giden binlerce ve sonrasında yaşamını yitiren on binlerce canı hüzünle yad ediyor, insanlık olarak yüzümüz yerde anıyoruz."