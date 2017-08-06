Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin başkenti Doha’nın kuzeyinde yer alan Ed-Duheyliyyat Kışlası'nda Türkiye ile Katar arasında icra edilen Demir Kalkanı tatbikatının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada tatbikatın, başta "önemli ve stratejik tesisler ile altyapı" olmak üzere Katar’ın savunmasına yönelik olduğu ifade edildi.

Öte yandan, tatbikatın komutanı Tuğgeneral Hadi Raşid eş-Şehvani, yaptığı açıklamada, "Kardeş Türk birlikleri ve Katar Emirliği Kara Kuvvetleri arasındaki tatbikat, sızma ve ihlal girişimlerini engelleme, hayati öneme sahip bölgelerde yeniden kontrolü sağlama, koordinasyon, planlama ve durum değerlendirme eğitimlerini kapsıyor." dedi.

Katar Savunma Bakanlığından 4 Ağustos'ta yapılan açıklamaya göre, Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Muhammed bin Nasır el-Muhennedi, geçen pazartesi başkent Doha'nın güneydoğusundaki Hamed Limanı'na gelen TCG Gökova Fırkateyni'ni ziyaret etmişti.