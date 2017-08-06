Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin resmen Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) sektörel diyalog ortağı olduğunu belirterek, "2015 yılında başvurmuştuk, iki yıldır yoğun bir çalışma sürdürüyorduk arkadaşlarımızla beraber. Hem yol haritamız hem de eylem planımız, ASEAN üyesi ülkeler tarafından da takdirle karşılandı." dedi.

50. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Filipinler'in Başkenti Manila'da bulunan Çavuşoğlu, Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano tarafından verilen gala yemeğinin ardından AA ve TRT muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİSİKASINA UYGUN"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ASEAN'a sektörel diyalog ortağı statüsü başvurusuna ilişkin, şunları söyledi:

"Türkiye, resmen ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı oldu. 2015 yılında başvurmuştuk, iki yıldır yoğun bir çalışma sürdürüyorduk arkadaşlarımızla beraber. Hem yol haritamız hem de eylem planımız, ASEAN üyesi ülkeler tarafından da takdirle karşılandı. Esasen ASEAN'ın bu statüsüne başvuran başka ülkeler de vardı, bu sene sadece Türkiye'ninkini kabul ettiler. Bu tabii Türkiye'nin çok yönlü, proaktif dış politikasına uygun bir açılım."

Türkiye'nin Latin Amerika açılımı, Afrika ile ortaklık politikası bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bunların yanında Türkiye'nin Güneydoğu Asya bölgesine de uzun zamandır yoğun önem verdiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Laos'ta açılacak büyükelçiliği ile ASEAN bölgesindeki tüm ülkelerin başkentlerinde temsilciliği bulanacağını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin yol haritası ve eylem planının uygulanması için hem kurumsal olarak ASEAN ile hem de üye ülkelerle birlikte çalışmalarını sürdüreceğini anlattı.

İŞ ADAMLARI İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Çavuşoğlu, "Hem siyasi hem de kurumsal olarak bu bölgedeki ülkelerle ilişkilerimiz daha da gelişecek. Ayrıca ASEAN sadece artık siyasi bir örgüt değil, ekonomik bir örgüt haline geldi. ASEAN bölgesiyle ikili ticaret hacmimiz artıyor ve önümüzdeki süreçte bu rakamlar, ASEAN üyesi ülkelerle ikili ticaret hacmimiz daha hızlı şekilde artacak. Ayrıca iş adamlarımız için önemli fırsatlar ortaya çıkacak." diye konuştu.

Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikayı benimsediği belirten Çavuşoğlu, ASEAN'ın içinde en az gelişmiş ülkeler grubunda olan Laos'un da bulunduğunu anımsattı.

Arakan'daki Rohingyalar gibi zor şartlarda yaşayan insanlar ve az gelişmiş bölgeler bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin daha önce Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı gibi kurumlar aracılığıyla bireysel olarak ulaştırdığı insani ve kalkınma yardımlarını, artık ASEAN üzerinden de koordine edeceğini aktardı.

ASELSAN'IN BİR PARÇASI

Çavuşoğlu, "İşin içinde insani kalkınma boyutu var, siyasi ilişkilerin geliştirilmesi var. Ayrıca ekonomik ilişkiler, kültürel ilişkiler gibi her alanda bu bölgeyle ilişkilerimiz çok daha iyi noktaya gelecek. Bundan sonraki yıllarda da ASEAN'ın bu tür toplantılarına, zirvelerine, dışişleri bakanları toplantısına da resmen katılacağız." diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin diyalog ortaklığı da olsa artık ASEAN'ın bir parçası olduğunu vurguladı.