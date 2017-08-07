Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

AK Parti, FETÖ davalarını siyasal, sosyolojik ve hukuksal açıdan mercek altına alacak. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlığında bir araya gelen yaklaşık 85 hukukçu milletvekili önümüzdeki dönemde bütün illerdeki FETÖ davalarına ilişkin çalışma başlatacak. AK Parti Genel Merkezi’nde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hayati Yazıcı, “Hukukçu arkadaşlarımız bu davaların hukuksal, sosyolojik ve siyasal analinizi yapacak. Birbirine benzer ifadeleri tekrarlamaları, aldırmaz tavır sergilemeleri gibi sanıkların savunma yöntemlerini inceleyecek” diye konuştu. Duruşmalar sırasında yaşanan gerginlikleri de değerlendiren Yazıcı, sanıkların kimseye hakaret etmesine müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yazıcı şunları söyledi: “Hiç mahkemeye gitmemiş, yargılanma prosedürü görmemiş bir izleyici orada olup biteni görünce şaşkına dönüyor. Sanıklar suçlamalardan alakasız konuşuyor, hiçbir şey söylemiyor. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz duruşmada tepki gösteriyor. Gösterecek tabi. Ateş düştüğü yeri yakar” Sanıkların bilinçli olarak gerginlik çıkarmak istediğine dikkat çeken Hayati Yazıcı, “Bu davaları, aleyhimizde kamuoyu oluşturmaya çalışan kesimler de takip ediyor. Türkiye’yi suçlamak için bahane arıyorlar” diye konuştu.