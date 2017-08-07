Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün kripto haberleşme programı olan ByLock soruşturması dosyasına giren maillerin içeriğinde örgütün verdiği talimatlar bir bir çözülüyor. Örgüt içerisinde “imam” pozisyonunda bulunan M.E. adlı öğretmen, 18 Şubat 2016 yılında ByLock’tan gönderdiği mailde, örgüt elemanlarına verdiği talimatlar dikkat çekiyor. FETÖ’nün hücre evlerinde bulunan öğrencilere abilik yapan örgüt elemanlarına haklarında adli bir işlem olması durumunda “yaşam koçluğu”, “eğitim koçluğu” ve “kariyer koçluğu” işini yaptıklarını söylemeleri için talimat verdikleri tespit edildi. ByLock’tan örgüt elemanlarına gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: “Mesela eğitim, yaşam veya kariyer koçu iseniz istediğiniz öğrenci evine rahatlıkla gidebilirsiniz. Hiçbir bir problem teşkil etmez. Oradaki üniversite öğrencilerine eğitim koçluğu yaptığınız söylenebilir. Sizi telefonla aramalarının hiçbir mahsuru olmaz. Bu özellikle BTM (Bölge talebe mesulü) ve üst kadro için mantıklı bir çıkış yolu olabilir.”