Rusya’nın Karadeniz Filosunda görevli 770 borda numaralı açık deniz mayın tarama gemisi ‘Valentin Pikul’ saat sabah 06.00 sıralarında Marmara Denizinden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Sahil güvenlik botlarının nezaretinde İstanbul Boğazından geçiş yapan ‘Valentin Pikul’, Karadeniz’e açıldı.Geçiş sırasında gemi güvertesinde görevlilerin olduğu görüldü.
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
07.08.2017 - 08:39 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 08:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus donanmasına ait 770 borda numaralı ‘Valentin Pikul’ adlı savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti.
Rusya’nın Karadeniz Filosunda görevli 770 borda numaralı açık deniz mayın tarama gemisi ‘Valentin Pikul’ saat sabah 06.00 sıralarında Marmara Denizinden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Sahil güvenlik botlarının nezaretinde İstanbul Boğazından geçiş yapan ‘Valentin Pikul’, Karadeniz’e açıldı.Geçiş sırasında gemi güvertesinde görevlilerin olduğu görüldü.
Etiketler : Rus donanması,İstanbul Boğazı,
494453 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/494453.aspx
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