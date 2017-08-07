Rusya’nın Karadeniz Filosunda görevli 770 borda numaralı açık deniz mayın tarama gemisi ‘Valentin Pikul’ saat sabah 06.00 sıralarında Marmara Denizinden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Sahil güvenlik botlarının nezaretinde İstanbul Boğazından geçiş yapan ‘Valentin Pikul’, Karadeniz’e açıldı.Geçiş sırasında gemi güvertesinde görevlilerin olduğu görüldü.
 