Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında inceleme başlatılan M.S., S.Ş.,T.K.K.,N.K.,M.V.,’nin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.Emniyette ki ifadeleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden T.K.K.,M.S., ve M.V., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama
07.08.2017 - 09:08 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 09:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir’de 2 gün önce düzenlenen operasyon sonrası örgüt üyeliği ve örgütle bağlantıları oldukları öne sürülen 5 kişiden 3’ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Etiketler : Kırşehir,FETÖ,
494456 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/494456.aspx
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