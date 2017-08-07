Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında inceleme başlatılan M.S., S.Ş.,T.K.K.,N.K.,M.V.,’nin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.Emniyette ki ifadeleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden T.K.K.,M.S., ve M.V., tutuklanarak cezaevine gönderildi.