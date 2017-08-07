Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi’ndeki askeri tabura PKK’lı teröristler tarafından 6 adet havan mermisi atıldı. Havan mermileri tabur içerisine düşerken, olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Saldırının ardından operasyon başlatıldığı belirtildi.
Hakkâri'deki Derecik Taburu'na havanlı saldırı
07.08.2017 - 16:02 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Derecik Taburu'na PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi.
Etiketler : Hakkârii Şemdinli,Derecik Taburu,pkk,
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