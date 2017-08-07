Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi’ndeki askeri tabura PKK’lı teröristler tarafından 6 adet havan mermisi atıldı. Havan mermileri tabur içerisine düşerken, olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Saldırının ardından operasyon başlatıldığı belirtildi.