Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ve Suriye'de elinde tuttuğu toprakların çoğunu yitiren ve gün gün eriyen kanlı terör örgütü DEAŞ, dehşete düşüren propaganda videolarını arka arkaya kendi haber ajansı aracılığıyla yayınladı. Hali hazırda fiili başkent ilan ettiği Rakka'da sıkışan örgütün yayınladığı ilk görüntüler, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarından. Bağdat'taki uyuyan terör hücresi, bir Irak askerini pusuya düşürüyor. Görüntülerde, katil sürüsünün askerin boğazını kestiği yer alıyor.

Suriye-Irak sınırında yer alan Deyr ez Zor'dan da kan donduran fotoğraflar geldi. Teröristler kent meydanında bir kişiyi kurşuna diziyor, bir başkasının elini kesiyor ve bir kurban da binanın çatısından yere atılıyor. Musul'ın yaklaşık 60 kilometre batısındaki Tel Afer'den de benzer video kayıtları var. Kısa sürede Türkmen kentini terör örgütünden kurtaracak operasyonun başlaması bekleniyor ancak operasyon öncesinde yayınlanan görüntülerde dört sivilin öldürüldüğü görülüyor.

20 BİN KİLOMETREKAREDEN TEMİZLENDİ

İşgal ettiği en büyük kent Musul'dan 9 Haziran'da temizlenen terör örgütü, son altı ayda ağır darbe yedi. Ocak 2017'den bu yana DEAŞ’ın temizlendiği alan 20 bin kilometrekareden fazla. Kanlı örgüt, geçen yıl da Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirmişti. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 KITA, 30'DAN FAZLA ÜLKE

DEAŞ, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, Fransa Paris ve İran Tahran'da saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.