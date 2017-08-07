Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile Suriye'de attığı adımları hatırlatarak hem bu ülkede hem de Irak'ta oynanan oyunları bozacaklarını belirtti ve Irak'ta yeni terör bölgeleri ve oluşumlarının inşasına izin vermeyeceklerini söyledi.

ERDOĞAN RİZE'DE MESAJI VERDİ

Rize ziyareti sırasında AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında konuşarak gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan Türkiye'nin "PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelesinin sürdüğünü" belirtti.

FIRAT KALKANI HAREKÂTI İLK ADIM

"Türkiye'nin adeta yeni bir kurtuluş savaşı verdiği dönemdeyiz; hiçbir atalete, gaflete, ihanete tahammül edemeyiz" diyen Erdoğan, "Suriye ve Irak'taki oyunları bozacağız. Fırat Kalkanı ile ilk adımları attık, en kısa sürede terör örgütleri üzerinden bina edilmeye çalışılan bu düzeni yerle bir edeceğiz. Irak'ta yeni terör bölgeleri ve oluşumları inşasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

''FIRAT KALKANI HAREKÂTI'NI DEVAM ETTİRMEKLE KARARLIYIZ''

Cumhurbaşkanı hafta sonunda Malatya ziyareti sırasında yaptığı konuşmada da, "Fırat Kalkanı Harekâtı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak. Suriye'deki meselenin bir terör örgütü ile mücadele sınırlarının çok ötesine taştığı artık açıkça ortadadır. Suriye'de etkisiz hâle getirilen terörist sayısından 50 kat, 100 kat daha fazla sivil ölüm yaşanıyor olmasını kimse izah edemez. Bu katliama 'dur' demek, insanlığın ortak görevidir. Biz, üzerimize düşenleri yaptık, yapıyoruz, yapacağız. İstiklalimize ve istikbalimize yönelik senaryoları bozmanın bedelini kendi topraklarımızda ödemektense Suriye ve Irak'ta ödemeyi tercih ederiz" demişti.