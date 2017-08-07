Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy'de helikopter destekli eş zamanlı narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Önceden belirlenen alanlara baskın yapan ekipler metruk binaları ve şüpheli şahısları didik didik aradı.

HELİKOPTER DESTEK VERDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Bakırköy'de narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

ŞÜPHELİLER DİDİK DİDİK ARADI

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler metruk binaları ve şüpheli gördükleri şahısları didik didik aradı.