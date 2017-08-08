Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Necef Çölü’ndeki Ramon Hava Üssü'nde eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterin binbaşı rütbesindeki pilotu hayatını kaybetti, yanındaki bir teğmen ise ağır yaralandı. Helikopterin düşmesinin ardından hava üssündeki tüm askeri uçuşlar durduruldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan İsrail ordusundan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.